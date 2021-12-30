С наступлением осенью сезона массовых перевозок, поездная ситуация в Украине значительно ухудшилась: количество брошенных и задержанных поездов увеличилось до нескольких сотен, а скорость доставки грузов упала до исторических минимумов.

Оборот вагона, который еще летом составлял в среднем 8 суток, сейчас значительно вырос. По словам многих участников рынка, он достигает 20 суток. Основная проблема - дефицит локомотивов, и ситуацию необходимо изменить как можно скорее. Об этом говорится в аналитическом материале Rail.insider.

"Одной из главных причин такого положения дел в Укрзализныце называют ремонты пути, которые не проводились ранее из-за нехватки закупок. Параллельно с тем, как двигатели, так и коммерсанты государственной компании-перевозчика во время совещаний говорят о проблемах с локомотивной тягой на тех или иных направлениях», - подчеркивает издание.

Журналисты выяснили: серьезные проблемы с задержками движения возникают вследствие дефицита тепловозов, который усиливается при их выходе из строя из-за пожаров и других инцидентов, передачи под пассажирские перевозки и тому подобное. Из-за этого цели производства в Украине были вынуждены были закрываться из-за нехватки вагонов, которые должна была им поставить УЗ.

Значительные убытки несут также сельхозпроизводители, пишет издание. Так, по словам главы Ассоциации налогоплательщиков в Тернопольской области Ивана Іскерськогл, из-за невозможности вывоза стоимость зерна упала на 800-1000 грн/т.

"Представьте, что в области будет не продано около 2 млн т. следовательно можно посчитать, какие убытки несут сельхозпроизводители», — подчеркнул он.

Проблемы с тягой Укрзализныци имеют истоки не в количестве имеющихся тепловозов и электровозов, а в их техническом состоянии, ведь они годами не ремонтировались, поясняют журналисты.

"Несмотря на достаточно большое количество локомотивов в общем парке, пригодны к работе только около половины. И те, как говорят грузоотправители, не всегда способны тянуть составы той массы, которая указана в их паспортных данных. Хуже всего ситуация с тепловозным парком: он не имел нужного обслуживания и ремонтов из - за сложностей с закупками и поставкой большой номенклатуры запчастей», - подчеркивает издание.

Такая ситуация приводит к резонансным пожарам на тепловозах. Причем сейчас сообщения о таких аварии поступают по несколько в неделю: тепловозы загораются во время движения, блокируют движение других поездов, а часто локомотивным бригадам не удается справиться самостоятельно и приходится вызывать пожарных.

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо закупить новые тепловозы, акцентирует внимание издания, а также – наконец запустить пилотный проект по допуску на пути частной тяги. Эти вопросы нужно решить как можно скорее, ведь ситуация в УЗ ухудшается каждый день.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал: главная проблема УЗ – это отсутствие локомотивов, и именно их компания должна закупить в первую очередь вместо того, чтобы списывать вполне рабочие грузовые вагоны и вкладывать десятки миллиардов гривен в закупку новых. Ведь, если не создать парк локомотивов, даже новые вагоны останутся складами на колесах, которые никуда не едут.