Об этом пишет правозащитник Владимир Чемерис в Facebook.

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Ни один президент Украины не имеет права блокировать СМИ. А Владимиру Зеленскому стоит начать изучать Уголовный кодекс уже сейчас, потому что придется отвечать за «санкции» против телеканалов UkrLive и «Перший незалежний». Так правозащитник Владимир Чемерис прокомментировал в Facebook указ президента Владимира Зеленского от 28 декабря 2021 года о запрете вещания телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний».

«Зеленский применил «санкции» против телеканалов, которые подают разные точки зрения – «Перший Незалежний» и UkrLive. Это уже вторые по очередности «санкции» против журналистов и свободы слова в Украине – эти телеканалы созданы на основе коллективов запрещенных раньше «112 Украина», NewsOne и ZIK. Очевидно, первые «санкции» не дали желательного для Зеленского результата и вольнодумные взгляды, вопреки запрету, продолжают распространяться по Украине», – написал правозащитник.

Чемерис подчеркнул, что ни один президент не имеет права закрывать СМИ, а указ о запрете UkrLive и «Першого незалежного» свидетельствует об агонии режима Зеленского.

«Вопрос тут не столько в том, что нет и не может быть оснований для блокирования телеканалов. Ни один президент не имеет никаких полномочий своим указом закрывать какие-либо средства массовой информации. И это повторное топание ножкой свидетельствует исключительно об агонии режима Зеленского-Порошенко. И о том, что свободную мысль украинцев невозможно остановить никакими указами», – подчеркнул правозащитник.

«А самому Зеленскому стоит уже начать изучать несколько статей Уголовного кодекса. Потому что наверняка скоро это знание понадобится.

Ст. 109 – действия, направленные на захват государственной власти.

Ст. 171 – препятствование законной деятельности журналистов», – заключил правозащитник Владимир Чемерис.