В Киеве в Десятинном монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили память известного старца Иоанна Босого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Десятинного монастыря, торжественное богослужение возглавил наместник обители епископ Макаровский Гедеон.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавирус и про врачей, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

После литургии, по примеру блаженного Иоанна, который принимал и кормил около 200 человек в день, по благословению епископа Гедеона, сестричество Десятинного монастыря организовало совместную трапезу для прихожан и паломников.

Накануне была совершена всенощная, за которой был отслужен акафист святому Иоанну.

***Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Расторгуев) - юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. оставив дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босой.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там за счет состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и» духовное чадо " - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (преподобный Вонифатий, прославленный в лике святых в 2011 году).

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и после смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.