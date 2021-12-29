Экс-министр труда Польши Петр Кульпа объяснил, по каким причинам Украина решила остановиться на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, хотя Польша сразу заявила о своем намерении присоединиться к Евросоюзу и НАТО.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Как отмечает гость программы, Венгрия, Чехия и Польша четко заявили о своем желании стать частью ЕС, в то время как Словакия такого стремления не проявляла, а потому стала членом НАТО через 5 лет. То есть, констатирует Петр Кульпа, государства имели консенсус в этом вопросе и общество придерживалось того же мнения.

По его мнению, это ключевой фактор, но свою роль сыграл также кризис. Как объясняет экс-министр, кризис ставит вызов, является проблемой, но он и дает шанс. То есть Польша, объясняет он, воспользовалась кризисом как моментом быстрой трансформации. «Украина пошла легким, но очень дорогим путем: вместо того, чтобы отрезать хвост одним ударом, она переживала эти отрезания несколько раз», - утверждает Петр Кульпа.

В общем-то, рассуждает он, причин можно найти массу. «Я бы не смотрел на это с точки зрения бедной жертвы: Украины, которую откуда-то выкидывают, не принимают», - отмечает бывший министр.

В частности, подчеркивает он, можно рассмотреть даже этот вопрос с точки зрения менталитета. Чтобы не быть голословным, гость программы рассказывает об эксперименте с детьми: им поставили условие, что они через 2 часа получат 2 пирожных, если 1 съедят за 40 минут. В результате оказалось, отмечает Петр Кульпа, что ожидающие дети добились большего успеха в жизни, чем поспешившие.

Следовательно, констатирует он, все дело в ответственности. «Если искать еще более глубокие причины, то я думаю, что Украина не стала Речью Посполитой – республикой, общей вещью. Очень глубокая советская парадигма, что страна нам что-то должна», - заключает гость программы.

Как сообщала Politeka, Кульпа рассказал о последовательном стремлении своей страны к членству в НАТО и ЕС.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, насколько существенна поддержка НАТО для Украины.