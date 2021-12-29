В 2020 году на Днепропетровщине правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию криминальных авторитетов. 250 правоохранителей приняли участие в задержании преступников, которые угрожали национальной безопасности страны.

Во время этой спецоперации был задержан и известный "вор в законе", который руководил так называемым "Восточным кланом" Сергей Олейник, также известный по прозвищу "Умка". Однако как сообщают СМИ, впоследствии он был отпущен.

Об этом пишет Апостроф по информации канала "Днепр Сити" со ссылкой на письмо оперативных работников канала "ДНК".

Как сообщает СМИ, правоохранительный органы обратились к журналистам, чтобы обнародовать полученные ими факты.

В частности они сообщили: «глава Восточного клана преступников является правой рукой известного в Украине авторитета Петровского (Нарика). По информации в СМИ, именно с подачи "Нарика" еще в середине 90-х Олейника "короновали" в Санкт-Петербурге. После реформы украинской полиции правоохранители принялись противодействовать распространению влияния криминалитета, то есть бороться с организованной преступностью».

Сергей Олейник

По информации журналистов для поимки преступников в Днепре задействовали лучших сотрудников. Была проведена спецоперация в рамках которой: «было проведено 43 санкционированных обыска по местам жительства».

Как сообщается в справке оперативников к спецоперации было привлечено 250 сотрудников органов внутренних дел, следственного управления ГУНП, батальона полиции особого назначения города и других подразделений.

«По результатам проведения спецоперации задержали "смотрящих"…», — говорится в справке оперативников.

Среди задержанных был и Сергей Олейник – "Умка". Он попал под санкции СНБО.







Как сообщает Апостроф, участников этих громких задержаний возмутило, то что произошло дальше.

«Кировский районный суд Днепра не разрешил взять под стражу жену "Умки", подозреваемую в распространении уголовного влияния. А затем Апелляционный суд столицы оставил и самого Сергея Олейника под домашним арестом, сообщают правоохранители», - пишет СМИ.