Во время этой спецоперации был задержан и известный "вор в законе", который руководил так называемым "Восточным кланом" Сергей Олейник, также известный по прозвищу "Умка". Однако как сообщают СМИ, впоследствии он был отпущен.
Об этом пишет Апостроф по информации канала "Днепр Сити" со ссылкой на письмо оперативных работников канала "ДНК".
Как сообщает СМИ, правоохранительный органы обратились к журналистам, чтобы обнародовать полученные ими факты.
В частности они сообщили: «глава Восточного клана преступников является правой рукой известного в Украине авторитета Петровского (Нарика). По информации в СМИ, именно с подачи "Нарика" еще в середине 90-х Олейника "короновали" в Санкт-Петербурге. После реформы украинской полиции правоохранители принялись противодействовать распространению влияния криминалитета, то есть бороться с организованной преступностью».
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме: "Посмотрите..."
Балан на закрытой вечеринке удивил изменениями во внешности: "Господи, Данчик, какой он..."
Сергей Олейник
По информации журналистов для поимки преступников в Днепре задействовали лучших сотрудников. Была проведена спецоперация в рамках которой: «было проведено 43 санкционированных обыска по местам жительства».
Как сообщается в справке оперативников к спецоперации было привлечено 250 сотрудников органов внутренних дел, следственного управления ГУНП, батальона полиции особого назначения города и других подразделений.
«По результатам проведения спецоперации задержали "смотрящих"…», — говорится в справке оперативников.
Среди задержанных был и Сергей Олейник – "Умка". Он попал под санкции СНБО.
Как сообщает Апостроф, участников этих громких задержаний возмутило, то что произошло дальше.
«Кировский районный суд Днепра не разрешил взять под стражу жену "Умки", подозреваемую в распространении уголовного влияния. А затем Апелляционный суд столицы оставил и самого Сергея Олейника под домашним арестом, сообщают правоохранители», - пишет СМИ.