Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, согласно недавнему исследованию, уверенно обходит во втором туре президентских выборов действующего президента Владимира Зеленского, а также экс-главу государства Петра Порошенко.

Соответствующее исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года.

Таким образом, в случае электорального соперничества во втором туре, Дмитрию Разумкова уступают и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, которые получили значительно меньшую поддержку украинцев:

  • в паре В. Зеленский и П. Порошенко результат - 50% и 50% соответственно;
  • в паре В. Зеленский и Ю. Бойко побеждает В. Зеленский с результатом 63% и 34% соответственно;
  • в паре В. Зеленский и Ю. Тимошенко побеждает В. Зеленский с результатом 53,5% и 46,5% соответственно;
  • в паре В. Зеленский и Д. Разумков Президент уступает Д. Разумкова с результатом 44% на 56% соответственно;
  • в паре Д. Разумков и П. Порошенко побеждает Д. Разумков с результатом 61% и 39% соответственно.

Дмитрий Разумков

Как видно из результатов опроса, Дмитрий Разумков обходит во втором туре выборов Владимира Зеленского с разницей в 12% и становится абсолютным лидером президентского рейтинга. Соответственно, ексглава Верховной Рады закрепляется на выгодной позиции и обладает наибольшим потенциалом для победы во втором туре.

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Сейчас президентский рейтинг среди опрошенных выглядит следующим образом:

  • В. Зеленский - 24%;
  • П. Порошенко - 16%;
  • Ю. Тимошенко – 10%;
  • Ю. Бойко-9%;
  • Д. Разумков-9%;
  • И. Смешко-6%;
  • Е. Мураеву-6%;
  • В. Гройсману-5%;
  • С. Притула-3%;
  • А. Ляшко - 2%;
  • Г. Кошулинский - 2%;
  • А. Гриценко-2%;
  • В. Кличко – 1%