Дмитрий Разумков, согласно исследованию, уверенно обходит во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, согласно недавнему исследованию, уверенно обходит во втором туре президентских выборов действующего президента Владимира Зеленского, а также экс-главу государства Петра Порошенко.



Соответствующее исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года.

Таким образом, в случае электорального соперничества во втором туре, Дмитрию Разумкова уступают и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, которые получили значительно меньшую поддержку украинцев:

в паре В. Зеленский и П. Порошенко результат - 50% и 50% соответственно;

в паре В. Зеленский и Ю. Бойко побеждает В. Зеленский с результатом 63% и 34% соответственно;

в паре В. Зеленский и Ю. Тимошенко побеждает В. Зеленский с результатом 53,5% и 46,5% соответственно;

в паре В. Зеленский и Д. Разумков Президент уступает Д. Разумкова с результатом 44% на 56% соответственно;

в паре Д. Разумков и П. Порошенко побеждает Д. Разумков с результатом 61% и 39% соответственно.

Как видно из результатов опроса, Дмитрий Разумков обходит во втором туре выборов Владимира Зеленского с разницей в 12% и становится абсолютным лидером президентского рейтинга. Соответственно, ексглава Верховной Рады закрепляется на выгодной позиции и обладает наибольшим потенциалом для победы во втором туре.

Сейчас президентский рейтинг среди опрошенных выглядит следующим образом: