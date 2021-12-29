Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, согласно недавнему исследованию, уверенно обходит во втором туре президентских выборов действующего президента Владимира Зеленского, а также экс-главу государства Петра Порошенко.
Соответствующее исследование было проведено социологической
Таким образом, в случае электорального соперничества во втором туре, Дмитрию Разумкова уступают и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, которые получили значительно меньшую поддержку украинцев:
- в паре В. Зеленский и П. Порошенко результат - 50% и 50% соответственно;
- в паре В. Зеленский и Ю. Бойко побеждает В. Зеленский с результатом 63% и 34% соответственно;
- в паре В. Зеленский и Ю. Тимошенко побеждает В. Зеленский с результатом 53,5% и 46,5% соответственно;
- в паре В. Зеленский и Д. Разумков Президент уступает Д. Разумкова с результатом 44% на 56% соответственно;
- в паре Д. Разумков и П. Порошенко побеждает Д. Разумков с результатом 61% и 39% соответственно.
Как видно из результатов опроса, Дмитрий Разумков обходит во втором туре выборов Владимира Зеленского с разницей в 12% и становится абсолютным лидером президентского рейтинга. Соответственно, ексглава Верховной Рады закрепляется на выгодной позиции и обладает наибольшим потенциалом для победы во втором туре.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина засняли с коляской: "Папочка самый крутой"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов"
Сейчас президентский рейтинг среди опрошенных выглядит следующим образом:
- В. Зеленский - 24%;
- П. Порошенко - 16%;
- Ю. Тимошенко – 10%;
- Ю. Бойко-9%;
- Д. Разумков-9%;
- И. Смешко-6%;
- Е. Мураеву-6%;
- В. Гройсману-5%;
- С. Притула-3%;
- А. Ляшко - 2%;
- Г. Кошулинский - 2%;
- А. Гриценко-2%;
- В. Кличко – 1%