Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, можно ли сказать, что сегодня в Украине идет напряженное противостояние между носителями различных идеологий и разными регионами.

Свое мнение он высказал в программе «Развилка».

По словам аналитика, выборы в 2024 году наконец-то покажут, что время противостояния Запада и Востока в Украине закончилось. «Тогда нужно было выбирать: либо – либо. Либо эти герои правильные, либо те, либо так нужно жить, либо этак. Тогда шла речь о том, кто победитель, а кто побежденный», - рассказывает Руслан Бизяев и добавляет, что теперь этого не будет.

А будущее, рассуждает он, за политиками, которые смогут принять окончание этой эпохи противостояний. Иначе, подчеркивает гость программы, они останутся маргинальными фигурами и их партии даже не попадут в новый состав парламента.

Руслан Бизяев рассуждает над тем, кто может стать новым лидером Украины. По мнению эксперта, это должно быть совершенно внесистемное лицо в широком смысле этого слова. «Но при этом у него должен быть определённый бэкграунд и желание пойти в политику ради того, чтобы занять место в истории, а не просто стать марионеткой олигархов», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Бизяев подвел геополитические итоги 2021 года.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, что будет с Порошенко.