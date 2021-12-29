Доктор политических наук Игорь Петренко назвал причины решения поставить украинских женщин на военный учет и объяснил, стоит ли поднимать панику.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Гость программы рассказывает, что это решение приняли 30 марта 2021 года, тогда проголосовали за проект закона, согласно которому украинское правительство должно было заняться разработкой списка профессий, которые как-то причастны к армии и могут оказаться полезными во время мобилизации и начала полномасштабной войны. «Здесь никаких сюрпризов нет, и этот закон обязывает женщин в течение 2022 года по определенной процедуре стать на военный учет, в том числе используя цифровые носители, имея соответствующую профессию», - констатирует он.

В то же время, Игорь Петренко утверждает, что это не катастрофа. «Не надо бояться и паниковать», - подчеркивает эксперт. «Это делается для того, чтобы навести порядок в армейской сфере. Суть состоит в том, что у вас может быть полезный навык в случае войны, на этом пока все и заканчивается», - объясняет он.

Дальше гость программы приводит несколько примеров: маляр во время войны будет обустраивать фортификационные сооружения, рекламщик - создавать информационные сообщения. «В этом плане ничего не меняется, и никто не говорит о том, что вас будут посылать на поле боя и давать в руки автомат», - подчеркивает Игорь Петренко.

Следовательно, констатирует он, украинские женщины не военнообязанные и нести службу в армии могут только по контракту. Тем не менее, отмечает эксперт, законопроект предусматривает штрафы и для физических лиц, и для работодателей. В частности, сообщает он, работодатель должен заплатить 5-8 тысяч гривен, а физическое лицо – 1,5-4 тысяч гривен, если не встанет на военный учет. В то же время Игорь Петренко убежден, что сейчас еще штрафов не будет, на то, чтобы встать на военный учет, дан целый год.

Как сообщала Politeka, Петренко заявил, что 2022 год будет однозначно турбулентным.

Также Politeka писала, что Бобровская рассказала о правилах постановки женщин на военный учет.