Экс-министр труда Польши Петр Кульпа рассказал о последовательном стремлении своей страны к членству в НАТО и Европейском Союзе, и практических шагах по реализации этой цели.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Ведущий отметил, что Украина получила независимость «даром». Не это ли стало причиной того, что украинцы не смогли сразу консолидироваться вокруг европейской идеи?

«Это линия осознания того, как выглядит мир, чем является государственность, не настолько глубоко проникла, и просто иллюзия, что можно быть вне Бога. Быть бампером, который получает удары справа и слева. В принципе, причин много», - ответил он.

Политик подчеркнул, что в Польше был консенсус относительно интеграции в НАТО и в Европейский Союз, а сам он был секретарем польской делегации в парламенте НАТО, в Североатлантической ассамблее. Также Петр Кульпа был секретарем польской делегации в Ассамблее Западно-Европейского Союза.

«Я наблюдал этот процесс собственными глазами, - вспоминает он. – Просто был консенсус, независимо от политических убеждений. Все понимали, что НАТО есть ключевым направлением. Я был на саммите НАТО в Мадриде в 1997 году, где Польша была приглашена в НАТО. Помню встречу в гостинице «Риц», ко мне подошла женщина, которую я тогда не знал, и спрашивает: «Зачем вы хотите в НАТО?». Я говорю: «Есть райончик, в этом райончике есть красивые домики, школы, магазины. Но недвижимость в этом районе не стоит очень много, потому что время от времени приходят бандиты и все грабят. А НАТО – это как будто огромная стена, которая блокирует такую возможность».

Петр Кульпа тогда сказал: именно из-за экономических причин Польша стремится в НАТО. Оказалось, что он беседовал с Барбарой Микульски, сенатором США от штата Мериленд.

Как ранее сообщала Politeka, Петр Кульпа рассказал, как в Польше соблюдается баланс между интересами государства и владельцев крупных корпораций и предприятий.

Также Politeka сообщала, что Николай Волковский рассказал, как мигрантский кризис может повлиять на отношения Украины с Польшей.