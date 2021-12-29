Накануне новогодних и рождественских праздников для посетителей ЦПАУ Святошинского района города Киева звучала живая музыка в исполнении преподавателей учреждений эстетического воспитания и музыкантов района.

Акция «Час живой музыки в ЦПАУ» стала очередной творческой инициативе председателя Святошинской РГА Сергея Павловского и настоящим новогодним подарком для ценителей уникального живого звучания.

Саксофон, аккордеон, цимбалы, скрипка, бандура – далеко не весь перечень музыкальных инструментов, звучавших в рамках художественной акции.

Музыканты порадовали присутствующих виртуозным исполнением не только классических произведений, но и кавер-версии всемирно известных хитов в авторской обработке.

В отличие от концертного зала, выступления в данном формате позволяют слушателям насладиться искусством в непосредственной близости к артистам, стать полноценными участниками музыкального действа.

Выступления будут проходить ежедневно до Нового года, поэтому все желающие смогут оценить мастерство музыкантов и зарядиться драйвом и позитивом на весь следующий год!

ЦПАУ Святошинского района уже не впервые служит площадкой для реализации творческих мероприятий, поэтому традицию проведения подобных акций при содействии руководства района здесь обещают продолжать и в дальнейшем.