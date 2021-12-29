Украинская Православная Церковь в 2021 году воплощала в жизнь призыв Христа «да будут все едины», что в условиях разъединения человеческого общества, индивидуализации и разделений чрезвычайно важно.

Как сообщает Знай, ссылаясь на Центр информации УПЦ, об этом глава Представительства Украинской Православной Церкви при международных европейских организациях епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью греческому порталу news-politics.com.

«Самым значимым событием в 2021 году можно считать Большой Крестный ход в Киеве в середине лета, который собрал более 350 000 человек. Следует отметить, что он проводился в условиях пандемии, а значит, теоретически, в нем могло принять участие еще большее количество людей. Почему это важно? Потому что это свидетельствует, во-первых, о великой вере в Бога среди нашего народа. Во-вторых, о том, что большинство верующих украинцев принадлежат к Украинской Православной Церкви», - сказал владыка.

Он подчеркнул, что молитва - главное «оружие» Церкви против дьявольских происков, войны и пандемии.

Вторым значимым событием в жизни Украинской Православной Церкви епископ Виктор назвал создание общественного объединения «Миряне».

«Наша Церковь состоит из людей, а люди как граждане Украины имеют не только обязанности, но и права. Вот об этих гарантированных Конституцией правах «Миряне» и напоминают украинским властям. Сейчас практически в каждой области Украины действуют региональные представительства этого движения, объединяющего всех верующих, неравнодушных к судьбе нашей Церкви. «Миряне» - это современный аналог православных братств, активно действовавших на территории современной Украины в XVI – XVII вв. во время экспансии в страну католицизма. Задача, которую ставят перед собой «Миряне», - это правовая защита интересов верующих, просвещение, миссионерская работа, защита храмов от захватов, помощь в строительстве новых храмов. Одним словом, «Миряне» - это люди Церкви, стремящиеся сохранить православную идентичность нашего народа», - напомнил епископ Виктор.

Также, к важнейшим событиям уходящего года владыка отнес решение Комитета по правам человека Организации Объединенных наций, принятое 11 ноября о невыполнении международных обязательств со стороны Украины, в котором выражается обеспокоенность сообщениями о нарушении прав верующих УПЦ в нашей стране.

В этой связи КПЛ ООН призвал Украинское государство гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе посредством обеспечения защиты храмов от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказаний за них.

«Нельзя не упомянуть и о молитвенных стояниях в защиту нашей Церкви, которые имели место в разных регионах страны. В этом контексте особенно многочисленным было молитвенное стояние 15 июня 2021 года, когда более 20 000 верующих УПЦ вышли в Верховную Раду, а затем прошли в Офис Президента с собственным законопроектом, направленным на отмену принятых при прошедшей власти антицерковных законов. Кроме того, можно вспомнить и довольно многочисленное молитвенное стояние возле Винницкой облгосадминистрации, причиной которого стали незаконные и тайные перерегистрации общин УПЦ в ПЦУ», - подчеркнул владыка.

Также одним из важнейших событий года епископ Виктор назвал международную конференцию «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» в Киево-Печерской лавре 11 ноября. В мероприятии приняли участие представители семи Поместных Православных Церквей.

Главной темой конференции была попытка канонического ответа на неканонические действия, которые совершил Константинопольский патриарх Варфоломей в Украине.

«Сегодня возникла ситуация в мировом Православии, когда острие экклезиологических, канонических и даже богословских споров находится в Украине. Как отмечают некоторые архиереи других Поместных Церквей, именно от того, что происходит в Украине, в определенной степени зависит дальнейшая судьба мирового Православия. А это значит, что на каждом из нас лежит огромная ответственность за сохранение чистоты Православной веры, умножение того богатства нашей Церкви, наследниками которого мы являемся», - подытожил владыка Виктор.