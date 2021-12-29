Национальный Корпус инициировал проведение зимних инклюзивных соревнований «Without Borders», которые состоялись 26 декабря в Харькове.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального Корпуса.
Представители Нацкорпуса отмечают, что они всегда радо помогут общественным организациям устроить культурные, социальные или спортивные мероприятия. «Двери нашего Хаба всегда открыты», - подчеркнуто в публикации.
На сайте говорится, что участниками этих зимних соревнований стали дети и подростки с особыми образовательными потребностями и проблемами со здоровьем. «Цель таких соревнований – популяризация инклюзивного спорта, привлечение молодежи к физическим занятиям, поддержка спортивных проектов для детей с инвалидностью», - объясняют представители Нацкорпуса. Также они отмечают, что всем участникам мероприятия были выданы медали и грамоты.
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