Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«У Путина есть свой план, и, я так понимаю, его устроит 2 государства на территории Украины, а может даже и 32. То, что мы делаем внутри страны, способствует этому расколу», - отметил Олег Хомяк.
Как отметил эксперт, Владимир Путин использует наши слабости и строит свою стратегию исходя из ошибок Украины. По словам психолога, российская власть тщательно анализирует все ошибки и недочеты нашего правительства.
«Идеология – это инструмент влияния на мозги и это он (Путин, - Ред.) будет продвигать на Донбассе, в Крыму и не только», - сказал Олег Хомяк.
По словам психолога, Владимир Путин реально имеет в мыслях захватить мир. Как отметил эксперт, поставленная перед нами угроза, а именно агрессия России, консолидировала наше общество и создала определенную идею.
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