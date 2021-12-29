Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса высказался по поводу военного обострения в Украине в следующем году.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Прежде всего эксперт отмечает, что РФ может использовать ситуацию с энергетическим кризисом в Украине в свою пользу, это удачный момент. Он уверен, что Россия ведет тактическую игру. «Они сделали сейчас ставку на тактическую победу, а там посмотрим. Я это вижу так. Слишком большой соблазн», - убежден Илия Куса.

К тому же он упоминает об опубликованных новых инициативах российского президента и отмечает, что он и дальше будет повышать ставки и это может дойти до вооруженного обострения. К тому же, отмечает гость программы, РФ имеет широкий инструментарий повышения ставок в Украине и уже в следующем году эскалация может принять любую форму.

По мнению эксперта, не следует игнорировать все эти сигналы. «Публикация этого документа явно показала намерения России повышать ставки до тех пор, пока они не получат моральное удовлетворение в виде очередного саммита с Европой или Америкой, или имплементации Минских соглашений, что может быть одной из тех уступок, которых они хотят», - объясняет Илия Куса.

К тому же он убежден, что Россия устроит ситуацию на военном поприще, если не добьется желаемого. «Я не думаю, что это будет полномасштабное вторжение со всех сторон, как у нас рисуют. Я думаю, что это крайний вариант», - рассуждает эксперт. С другой стороны, Илия Куса не исключает локальных военных эскалации, к примеру, на границе с Крымом, линии разграничения либо еще кое-где. В частности, добавляет он, речь идет о террористических актах и т.д.

Как сообщала Politeka, Куса объяснил, что преследует цель послания Путина относительно НАТО .