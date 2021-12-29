Закон №5600 - очень неприятный тренд на усиление фискального и регуляторного давления на бизнес, причем не только для металлургии, но и для всей промышленности и экономики страны.

К тому же, вопреки обещаниям власти, в законе нет справедливого налогообложения для добытчиков руды – ведь для марганцевых руд ренту не повысили.



Об этом рассказал президент ОП «Металлургпром» Александр Каленков в интервью ГМК Центру.

«Закон 5600 – это удар, в том числе, по нашей отрасли, который был наспех прикрыт лживыми заявлениями о том, что власть, мол, наводит порядок, делает систему более справедливой. Но где эта декларируемая справедливость, если сейчас добытчики железной руды, например, будут платить намного больше, чем добытчики марганцевой руды? Поправку о повышении ренты для марганцевых руд, напомню, убрали из законопроекта в последний момент перед финальным голосованием», - подчеркнул Каленков.

По его словам, прописанные в законопроекте нормы серьезно бьют по конкурентоспособности наших «рударей» на внешних рынках. Теперь база налогообложения по железной руде стала выше, чем в других странах, так как из индексной цены не вычитается логистика, а ставки самые высокие, с применением прогрессивной шкалы.

«Учитывая низкое качество извлекаемой из украинских недр руды и сложные условия залегания, наша себестоимость и так была в 2,5-3 раза выше, чем у основных производителей из Австралии, Бразилии и Южной Африки. При очередном падении цен Украина может оказаться вытесненной с глобальных рынков, в том числе с рынка Европы. В той же России, с которой мы конкурируем на европейском континенте, значительно более выгодные условия налогообложения, в разы меньшие затраты на энергоносители и затраты на тонну/километр», - рассказал эксперт.

Он подчеркнул: законопроект 5600 и в плане ренты, и в плане других платежей, разбалансировал налоговую систему и сделал ее менее конкурентной.

«Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что было анонсировано предпоследним премьер-министром: весь Налоговый кодекс Украины должен быть пересмотрен и написан с участием экспертов, чтобы в результате получился нормальный, сбалансированный документ», - резюмировал Каленков.

Как известно, в конце ноября Верховная Рада приняла закон №5600 и повысила ставки налогов для целого ряда отраслей. Но изменения коснулись не всех: так, в последний момент из проекта депутаты убрали поправку, которой повышалась рента на добычу марганцевых руд: их в Украине монопольно добывают предприятия олигарха Игоря Коломойского. По подсчетам экономистов, повышение ренты на марганцевую руду дало госбюджету около 600 млн грн в год.