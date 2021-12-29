Правительство США считает основной проблемой устойчивого развития Украины связь президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, которого в США подозревают в отмывании денег, украденных из Приватбанка.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своем блоге в издании Liga со ссылкой на статью в американском The National Interest, пишет "Главком"

"Эта статья, как и многие другие во влиятельных американских СМИ различной политической направленности, является очень хорошим сигналом для Украины. Они демонстрируют двухпартийную поддержку Украины со стороны США. Но в этой бочке с медом есть ложка дегтя. Она касается отношений Президента «Зе» с господином Коломойским», - заявил Кушнирук.

«Один человек больше всех подрывает национальный и международный авторитет Зеленского и веру Запада в долгосрочном будущем Украины. Ближайшим к Зеленскому олигархом является его бывший бизнес-партнер и владелец телеканала 1+1 Игорь Коломойский», - цитирует Кушнирук фрагмент статьи американского СМИ.

По убеждению экономиста, Коломойский имеет сейчас фактически неограниченное право на ограбление украинского государства при молчаливом согласии Президента.

"И это несмотря на вполне откровенные заявления американского правительства относительно недопустимо подобной ситуации. То есть, речь идет о полной зависимости Зе от Коломойского", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, ранее ведущее американское издание Washington Post сообщило, что интриги и внутренне-политические конфликты, которые провоцируются окружением президента Зеленского, ослабляют страну перед угрозой вторжения в Украину российской армии.