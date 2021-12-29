Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в колонке на сайте «Корреспондент», передает "Главком".



«Они (американцы – прим.) будут раскручивать Коломойского с Боголюбовым и всей этой «приватовской братвой» по полной программе. Перед тем, как перейти ко второму акту этой трагедии, американцы дают нам максимально понятный и читаемый сигнал. Кто будет жертвой правосудия. От кого власти лучше заранее отойти как можно дальше», – отметил политолог.



Сазонов отметил, что очередная публикация материалов расследования по Коломойскому в США является целенаправленным сливом американских властей, чтобы послать Украине сигнал.



«Мы понимаем, что такие вещи следствие не сливает журналистам просто так. В США слив – это слив. С определенной политической целью. И если «крупнейший владелец недвижимости в Кливленде штат Огайо» из Украины становится героем сливов и публикаций американских журналистов… ну, вы понимаете?», – добавил Сазонов