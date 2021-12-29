Журналистка Виктория Панченко рассказала об уровне социального обеспечения украинцев, а также о неутешительных планах государства в социальной сфере на следующий год.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«К сожалению, по данным Госстата, 67% домохозяйств относят себя к категории бедных. А по данным опроса Киевского международного института социологии, 14% респондентов признались, что им не хватает денег даже на еду. В то же время ЮНИСЕФ отмечает, что в Украине больше всего недоедающих среди стран Европы», - сообщила Виктория Панченко.

Более того, добавила журналистка, население Украины может сократиться до 35 миллионов жителей к 2050 году. По ее словам, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Она объяснила, что об этом отмечают в ООН и советуют властям позаботиться о качестве жизни граждан.

«В следующем году государство потратит на льготные выплаты для оплаты населением жилищно-коммунальных услуг 38,4 миллиарда гривен. Это меньше, чем в этом году. Пенсии повысят на 159 грн, а минимальную зарплату – на 200 грн. Согласно подписанному с МФВ меморандуму, расходы на субсидии весной 2022 года должны возрасти. Но именно в этот период ожидается и рост тарифов на ЖКХ-услуги», - рассказала Виктория Панченко.

По ее мнению, без политической воли изменить ситуацию в стране невозможно. Она отметила, что можно попытаться улучшить условия граждан в каждом регионе отдельно, чему на данном этапе благоприятствует децентрализация. В этом случае, добавила журналистка, на руководящие посты должны выдвигаться социально ориентированные специалисты.

«Как будет в дальнейшем – посмотрим. Но точно понятно, что нужно все менять. И не только в социальной сфере. Менять везде. Нужно, чтобы деньги шли на развитие страны, а не в карманы чиновников», - считает Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.