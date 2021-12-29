Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, каким буде 2022 год для Украины в контексте мира.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«2022 год будет однозначно турбулентным. Мы сейчас видим противостояние Зеленского с олигархами и какие-то союзы могут сформироваться, а это не очень хорошо для страны. Поскольку у каждого из них есть свои активы, а у страны есть свои интересы. Одни налогоплательщики, другие контролируют энергетику и когда получается неразбериха, то страдать будет общество и страна в целом», - подчеркнул Игорь Петренко.
Игорь Петренко сказал, что это негативные моменты, поэтому здесь должна быть какая-то разрядка. Или выходят на каике-то договоренности, считает он, или же доходят до самоуничтожения, но это худший сценарий. Либо же власть возьмет верх, подчеркнул он, и здесь мы выходим на сценарий построения сильного государства. Сейчас власть идет путем усиления государства через определенных личностей, уверен он, а акцент больше надо сместить на сильные институции.
«Чтобы были сильные правоохранительные органы, судебная система, разведка и все специальные службы. И чем сильнее будет государство, тем будет лучше, а то, что государство будет ставить условия для олигархов – это хорошо. А плохо будет, когда через государство определенные личности будут использовать власть для себя и для создания новых олигархов. Поэтому год будет турбулентный, в том числе и во внешней политике. Потому что сейчас происходит накал страстей в геополитическом контуре. И не понятно, как будут выстраиваться отношения США, России, Китая и Евросоюза», - резюмировал Игорь Петренко.
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