Все большее число украинцев выходят на акции протеста против власти и проводимой ею под руководством международных структур антисоциальной политики, которая, по мнению протестующих, направлена на уничтожение страны под видом реформ.

Как сообщают Факты, об этом на своей странице в «Фейсбук» написал экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя состоявшуюся во вторник, 28 декабря, в Киеве акцию протеста против политики МВФ в Украине.

«…Уже во второй раз за месяц вышли на протест украинцы, которые не только видят, но и уже хорошо почувствовали на себе все прелести экономической политики власти… направленной на уничтожение страны под соусом исполнения рекомендаций разного рода международных структур: от аффилированных с Джорджем Соросом (привет всем „реформаторам“ последних лет 20-ти) до МВФ (по Меморандуму с которым у нас уже „эурапейская“ цена на газ, а в 2022 году таковой будет еще и цена на тепло и электроэнергию, если ничего этому не противопоставить)», — написал эксперт на своей странице.

Он отметил увеличение числа участников протестных акций.

«Если пару недель назад на протест вышло до пяти тысяч человек, то сейчас число протестующих удвоилось! Зима, знаете ли, вносит свои коррективы. И сидеть в холоде и темноте мало кому хочется. А именно такую ситуацию и организовывает правительство, проводя реформы и следуя рекомендациям из-за границы…» — прокомментировал он.

Напомним, 28 декабря под Офисом президента прошла уже вторая за последнее время массовая акция протеста с требованием к властям начать реальную деолигархизацию и прекратить сотрудничество с МВФ.

Участники акции возмущены поведением власти, которая, по их мнению, не выполнила предвыборные обещания, в частности, не смогла обеспечить новое качество политики и достойную жизнь для каждого украинца. Они считают, что за 2,5 года Украина под руководством Международного валютного фонда «окончательно попала в капкан олигархов». По их словам, регулярные кредитные ссуды ежедневно ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат откровенного шантажа.

В связи с этим активисты символически «повесили» фигуру директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и «расстреляли» бизнесмена Джорджа Сороса.

Также протестующие выдвинули ряд требований к президенту Владимир Зеленскому и власти в целом. В частности, они призвали ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов и прекратить распродажу стратегически важных объектов экономики, а также потребовали раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, представляют прямую угрозу существованию государства и втягивают страну в новую кабалу.