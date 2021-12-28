Политолог Максим Яли рассказал, что в мире начался переход на новый этап развития с акцентом на дипломатию.
Об этом он сказал в программе “Акценты” с Татьяной Резвин.
Максим Яли отметил, что с момента инаугурации президента США Джо Байдена в мире начался переход на новый этап развития.
“И это будет касаться не только Соединенных Штатов, но и других стран. И события, которые произошли в 2021 году, являются тому подтверждением. Если кратко – это уже окончательный уход Соединенных Штатов от своего статуса глобального жандарма. Выход войск из Афганистана – эти события станут вехой в мировой политике”, - сказал Максим Яли.
По его словам, уже закончился период войн, в котором были попытки переустроить мир и насадить демократию.
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“Байден сказал, что больше Соединенные Штаты не будут прибегать к военным методам изменения, а политика и дипломатия будут основываться на дипломатических методах, а не военных”, - добавил Максим Яли.
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