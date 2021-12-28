Депутат Верховной Рады Сергей Тарута рассмотрел вопрос о том, в какой мере нынешнее украинское законодательство способствует развитию коррупции и иных злоупотреблений.

Своё мнение парламентарий высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Нельзя сказать, что все законы направлены на облегчение коррупции, но меньше её не становится. Напротив, коррупция приобретает всё более крупные масштабы. Я не знаю ни одного украинского региона, где бы не разворовывались бюджетные деньги – местные, региональные или государственные. Согласно данным Аудиторской палаты, 96 процентов всех тендеров в стране пересматривается в процессе реализации. Это означает, что там изначально занижались объёмы – чтобы тендеры выигрывали свои компании. А в дальнейшем объёмы увеличиваются. На этом разворовывают от 15 до 30 процентов», - рассказывает Сергей Тарута.

По его словам, коррупция существовала и прежде, но не была настолько масштабной.

«Сейчас для чиновника лучше ничего не делать, чем что-то сделать бесплатно. Его ничто не стимулирует на эффективную работу. В парламенте постоянно продвигают коррупционные законопроекты, но даже в рядах фракции «Слуги народа» нашлось много достойных людей, которые отказываются за них голосовать и принимать деньги», - говорит Сергей Тарута.

Как сообщает Politeka, ранее он призвал вернуть в Украину «скифское золото».

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