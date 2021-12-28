Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».
«На острове Тузла произошла та ситуация, которая не произошла в Крыму. Мы там показали силу и то, что у нас есть инструмент влияния международного права на эту ситуацию. Украинская дипломатия поставила вопрос, что если Россия не остановится, то мы будем требовать собирать для переговоров Будапештский меморандум», - подчеркнул Павел Жовниренко.
По словам эксперта, во время кризиса вокруг возможной оккупации Россией в 2003 году острова Тузла на побережье Крыма Украина поступила правильно и смогла отстоять свою территорию, показав силу. Россия пыталась взять под свой контроль остров, построив сквозь него плотину.
«Кроме юридической части была еще простая вещь – пулеметная очередь со стороны пограничников поверх голов тех, кто строил дамбу. Эти два компонента сработали», - сказал Павел Жовниренко.
Как отметил эксперт, это был успешный пример защиты территориальной целостности Украины. По его словам, наше государство показало не только юридическое преимущество, но и силу, заставившую врага отступить.
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