Политтехнолог Пётр Охотин высказал свои соображения о том, какие шаги следовало бы предпринять Украине для того, чтобы обуздать агрессивную политику путинского режима в России.

Его слова прозвучали в программе «Мотив Подорожнего».

«Украине следовало бы оказывать помощь различным оппозиционным группам в России. Кроме того, нужно настаивать: та власть, которая сейчас существует в России, не является легитимной. С РФ нужно действовать как с Беларусью: Лукашенко нелегитимный, а Тихановскую мы признаём. Да, фактически Лукашенко продолжает контролировать Беларусь, но пройдёт несколько лет, и всё изменится. Нам нужно не стыдиться вести собственную геополитическую игру. Нужно покончить с инфантильной позицией Украины, источник которой – постколониализм. Страна получила независимость, она уже не у материнской груд, и начинает искать: к кому бы ещё присосаться?», - говорит Пётр Охотин.

По его мнению, главная проблема Украины за тридцать лет её независимости состоит в метаниях между Вашингтоном, Москвой, Брюсселем и кем-то ещё.

«Однако в этом отношении прогресс налицо. Уже при Зеленском в Украине были приняты Азиатская и Африканская стратегии. Впервые у нашего государства есть планы, как выстраивать политику на том или ином направлении. К сожалению, Россия в этом отношении более динамична», - отмечает Пётр Охотин.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что власть должна сотрудничать с крупным бизнесом, но не кооперироваться с олигархами.

Также Politeka сообщала, что Охотин оценил роль телеканалов в современном украинском обществе.