Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».
«На Западе, в ЕС и США, где права человека являются краеугольным камнем социально-политической системы, а демократия как форма правления воспринимается обществом в качестве единственно возможной безальтернативной, период перехода к эпохе «цифрового тоталитаризма» в принципе не может произойти в такие сжатые сроки», - заявил Максим Яли.
Политолог отметил, что Европа заплатила слишком большую цену за тот уклад и короткий период в несколько поколений всеобщего благоденствия. Такой ценой, по его словам, стали, в частности,Реформация, Контрреформция, Французская революция, гражданские и межстрановые войны, а также Первая и Вторая мировые войны.
«В Западном мире в целом – ЕС, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия –сформировалось потребительское общество с изобилием товаров широкого потребления и высоким уровнем средних зарплат. Поэтому ограничения, вводимые правительствами государств здесь, не столь суровы и длительны, как в Китае», - объяснил Максим Яли.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга отметил, что американцы считают главной угрозой для своей страны именно Китай.
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Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Руслана Бортника, Китай стремится избегать участия в политических конфликтах.