Политолог-международник Максим Яли рассказал, почему странам Запада не удалось так быстро и эффективно побороть пандемию коронавируса, как это произошло в Китае.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

«На Западе, в ЕС и США, где права человека являются краеугольным камнем социально-политической системы, а демократия как форма правления воспринимается обществом в качестве единственно возможной безальтернативной, период перехода к эпохе «цифрового тоталитаризма» в принципе не может произойти в такие сжатые сроки», - заявил Максим Яли.

Политолог отметил, что Европа заплатила слишком большую цену за тот уклад и короткий период в несколько поколений всеобщего благоденствия. Такой ценой, по его словам, стали, в частности,Реформация, Контрреформция, Французская революция, гражданские и межстрановые войны, а также Первая и Вторая мировые войны.

«В Западном мире в целом – ЕС, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия –сформировалось потребительское общество с изобилием товаров широкого потребления и высоким уровнем средних зарплат. Поэтому ограничения, вводимые правительствами государств здесь, не столь суровы и длительны, как в Китае», - объяснил Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга отметил, что американцы считают главной угрозой для своей страны именно Китай.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Руслана Бортника, Китай стремится избегать участия в политических конфликтах.