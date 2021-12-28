Президент Украины Владимир Зеленский обеспечивает льготами и преференциями приближенного к себе олигарха Игоря Коломойского. В частности, при внесении изменений в Налоговый кодекс депутаты предоставили Коломойскому льготную ренту на добычу марганцевой руды.

Об этом пишет издание The National interest.

Как пишет СМИ, связи Коломойского и Зеленского подрывают доверие к президенту на национальном и международном уровнях.

«Сегодня Коломойский глубоко вовлечен в украинскую политику. Его союзники контролируют украинскую парламентскую фракцию «За будущее» в Раде. Иногда фракция голосует за партию Зеленского «Слуга народа». Недавно в Раде было проведено голосование по изменениям в Налоговый кодекс, которое пошло на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает повышение налогов на добычу марганцевой руды Коломойского. Для публичного имиджа Зеленского это отдает поговоркой старых диктаторов: «Моим друзьям - все; моим врагам - закон», - резюмирует издание.

СМИ также напоминает, что накануне выборов 2019 года канал Коломойского предоставил Зеленскому мощный рупор, который имел решающее значение для его восхождения на президентский пост. «Согласно Pandora Papers, Зеленский получил многомиллионные платежи от канала 1 + 1 на офшорные счета, несмотря на предвыборные обещания искоренить коррупцию», - пишет издание.

Напомним: в конце ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Но изменения коснулись не всех. Так, повысив ренту на добычу железных руд, депутаты отклонили поправку, которой также повышалась рента на добычу марганцевых руд, которые в Украине монопольно добывают предприятия Коломойского.

Комментируя эту «избирательность», народный депутат Украины из фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: «плохим» олигархам налоги повысили, а «домашним» – снизили.