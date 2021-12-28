НАПК должен срочно проверить и. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы солнечных электростанций, которые принадлежат его семье.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Facebook нардепа Алексея Кучеренко, который указал, что жена Пилипенко задекларировала фиктивный долг, чтобы скрыть доходы семьи от владения солнечными электростанциями.

"Очень внимательно отслеживаю потуги правительства найти очередного жертвенного барана для временного пребывания в должности руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Вот не везет в последнее время с руководителями этому ключевому предприятию энергорынка, через которое идет огромный финансовый поток расчетов с «зеленой генерацией», - сказал Кучеренко.

По его мнению, это запрограммировано тем, что очередной глава будет вынужден выполнить команды из самых высоких властных кабинетов, за которые неизбежно придется отвечать перед законом и проводить долгие часы в кабинетах следователей.

Кучеренко отметил, что видимо именно для этого туда сразу назначили временным директором некоего господина Андрея Пилипенко, который на старте имеет явный конфликт интересов и хочет отмыть почти 9 млн грн млн грн в интересах аффилированных компаний.

«Мои помощники проанализировали декларацию недавно назначенного в Гарпок господина Пилипенко и увидели крайне подозрительные схемы заимствования средств со стороны крайне близкого для него лица.. Она якобы предоставила займы определенному лицу и компаниям, на которых он числится учредителем. В целом на 8,7 млн грн. И самое интересное то, что эти компании эксплуатируют солнечные электростанции, которые напрямую получают средства от

"Гарантированного покупателя". Неужели здесь никто не видит явный конфликт интересов?», - отметил нардеп.

При этом он добавил, что семья Пилипенко просто использует эту подставного человека - для сокрытия своих компаний и инвестиций в собственные зеленые электростанции.

"Замечательный получается бизнес. Построить солнечные электростанции во время работы в Хмельницкоблэнерго, а уже за рулем Гарпоку старательно осуществлять оплаты фирмам, на балансе которых находятся эти СЭС», - пояснил Кучеренко.

На основе этого он написал заявление в НАПК с требованием немедленно проверить очевидный конфликт интересов и принять меры по отношению к Андрею Пилипенко.

"Это я даже не вспоминаю о том, что назначили Пилипенко на должность без всяких проверок. Просто надо было посадить кого-нибудь в кабинет руководителя для выполнения «спецзадания» то так и сделали. Потому что нормальный человек туда при существующих условиях просто не пойдет...! Господин Андрей, мой вам совет-подумайте десять раз прежде чем что-то сомнительное подписывать. Оно вам надо?!», - подытожил Кучеренко.



Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и. о. руководителя государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.