Бог дает в жизни определенные испытания для утверждения в вере и любви к Нему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«В Ветхом Завете есть хороший пример того, почему Бог испытывает добрых, хороших и благочестивых людей, посещая их разными скорбями, болезнями, трудностями, и дает сразу ответ - почему это произошло», - сказал отец Афанасий.

Он напомнил о Ветхозаветного пророка Иова Многострадального, который является замечательным примером того, как скорби и болезни одолевают хорошего человека.

«Иов был хорошим человеком, примерным семьянином, у него было довольно большое хозяйство, которым пользовались его дети. Он верил в Единого Бога, он не впадал в идолопоклонство и прочие мерзости, которые на тот момент окружали его. Но Бог испытал его, Он забрал все - его родных, близких, дом, хозяйство. Даже забрал здоровье, так, что он должен был жить за городом страдая тяжелой болезнью - проказой. Иов жил один. И его друзья, посещавшие изредка его, говорили: "похули Бога и умри. Ведь Бог причиняет тебе такие страдания"» Но он сказал прекрасные слова, что никогда этого не сделает, а»имя Господне да будет благословенно с сегодняшнего дня и до века". И если Бог дал ему такие испытания, то он должен их с особым чувством трепета и любви проходить», - рассказал преподаватель Кдаис, и добавил, что «Бог возвратил Иову здоровье, дал ему еще детей, удвоил его хозяйство, которым он пользовался, и все дал для того, чтобы он жил нормальной жизнью».

Также он отметил, что можно спросить себя: «зачем же Бог испытал праведника?». "Ведь, не видно ли его веры в него, не видно ли его любви к нему, в его поступках, в его любви к жене, ближним, детям, хозяйству, ко всем, с кем он сталкивался. Бог посетил его забрав здоровья. И он вместо того, чтобы хулить Бога, вместо того, чтобы выразить свое негативное отношение к Богу, он продолжает его славословить», - констатировал иеромонах Афанасий (Стрельцов).

Священник отметил, что Бог дает в жизни определенные испытания для утверждения в вере, для того, чтобы утвердить еще раз в нашем исповедании и любви к Нему.

«Эти испытания случаются в жизни каждого человека, и то, как будем их проходить, зависит от истинной веры и любви к Богу», - подытожил отец Афанасий.