Политтехнолог Юрий Подорожний высказался по поводу бойкота зимних соревнований в Китае со стороны США и поразмышлял над тем, какую роль играют такие глобальные соревнования, как, например, олимпиады, на международной арене.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Юрия Подорожного, олимпийские игры уже неоднократно становились эпицентром политики. Как он объясняет, олимпиады являются глобальным мероприятием и борьба здесь происходит не менее ожесточенная, чем на политической арене. Кроме этого, добавляет эксперт, весь мир приковывает свое внимание к ним и это серьезный фактор популяризации государства, а потому бойкот – тоже красноречивый жест. «Бойкот олимпийских игр - история не нова», - подчеркивает он.

В частности, политтехнолог рассказывает, как в свое время СССР и другие государства социалистического лагеря, кроме Социалистической Республики Румыния, забойкотировали Олимпиаду, которая проходила в Лос-Анджелесе и на которой, соответственно, не выступили украинские спортсмены. «Официальной причиной бойкота была забота о безопасности спортсменов, а неофициальной – месть за то, что американцы бойкотировали московскую Олимпиаду», – подчеркивает Юрий Подорожний.

С другой стороны, считает он, часто говорят о том, что спорт находится вне политики. «И чем громче заявления делают политики, тем больше мы понимаем, что олимпийские игры – это не просто политика, а большая политика», – констатирует эксперт.

В Пекине же, рассказывает он, Олимпиада пройдет в течение 4-20 февраля, но представитель Белого дома Джен Псаки заявила о бойкоте этих зимних соревнований ввиду нарушения прав человека в Китае. То есть, констатирует Юрий Подорожний, Олимпийские игры в Пекине пройдут без дипломатических или других официальных представителей Соединенных Штатов. «В Китае решение США по дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине считают вопиющей политической провокацией и серьезным оскорблением 1,4 млрд китайцев», - сообщает политтехнолог. К тому же, отмечает он, соответствующее заявление появилось на сайте посольства КНР в Вашингтоне 6 декабря.

Также он рассказывает, что Международный олимпийский комитет отнесся к этому решению США с уважением и приветствовал намерение разрешить американским спортсменам присоединиться к соревнованиям.

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