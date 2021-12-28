Политолог-международник Максим Яли рассказал, как Китай за счет экономических практик утвердился как лидер и может диктовать условия на международной арене, что заметно усилилось в последние годы.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

«После непродолжительного этапа конца истории по Фукуяме, после крушения СССР и победы либерализма и свободного рынка над коммунизмом и социалистическим укладом общества, человечество стоит на пороге новой Холодной войны. Фактически, она уже идёт и объявление политического бойкота Олимпиаде в Пекине имеет символический характер. Только вместо СССР периода биполярного мирового порядка 1945-1991 годов противостоит Западу уже Китай, который впитал в себя и перенял у Запада за последние три десятилетия лучшие практики в экономике», - заявил Максим Яли.

По его словам, Китай создал этакий гибрид с авторитарной формой управления обществом во главе с коммунистической партией, переняв и развивая при этом лучшие технологии при помощи привлечения западных ТНК начиная с 1970-х на свою территорию. При этом, добавил политолог, Китай предоставляет дешёвую рабочую силу и освобождение от всяких экологических ограничений по выбросам и загрязнениям, но ставит зачастую в качестве условия делиться технологиями.

«В результате в кратчайшие по историческим меркам сроки Китай вплотную приблизился к статусу сверхдержавы по основным показателям: экономическом, технологическом и военном, став полноценным полюсом, с поясом союзников и сателлитов. Есть уже все основания переименовать программу масштабного континентального инфраструктурного строительства «Один пояс, один путь» в «Один полюс, один путь». Создаются новые не только экономические, транспортные, но и технологические цепочки», - рассказал Максим Яли.

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