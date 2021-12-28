Народный депутат Сергей Тарута рассказал, чьи интересы лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и как это повлияло на украинцев.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Порошенко лоббировал чисто свои интересы. Интересы личные и по удержанию власти. Понятно, что Коболев возник не сегодня. Коболев возник еще при Порошенко”, - сказал Сергей Тарута.

По его словам, в 1991 году Украина получила в наследство от СССР одну из лучших экономик в Европе. Но она потеряла свой потенциал.

“Я считал, что на около 70 тыс. грн каждый украинец пострадал. И новорожденный, и пенсионер. Люди как-то это проанализировали? Что они на 70 тыс. стали беднее. Нет, к сожалению”, - добавил Сергей Тарута.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал, что будет с Порошенко: "Сценариев на самом деле ровно два".

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