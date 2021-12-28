Об этом он рассказал у себя на Facebook.

Он рассказывает, что Генеральная прокуратура сообщила ему о готовящемся соответствующем подозрении, а в публикации прокуроры идентифицировали его, указав и возраст, и статус руководителя партийной организации. «Используя свои информационные каналы, заведомо предали уголовному делу политический контекст – спасибо, что не забываете обо мне ни на минуту», - говорит Владислав Кириллов.

Попутно он отмечает, что уже неоднократно получал подобные сообщения: либо против него возобновляют дело, либо он прекращает общественно-политическую деятельность. Тем не менее, утверждает руководитель Луганской ячейки Нацкорпуса, он сам избрали свой путь и будет идти им до конца, а любые препятствия системы делают его сильнее. «В нужный период наш возраст, энтузиазм и приобретенный опыт ляжет в основу спасения Украины от таких, как вы! Родную страну я покидать не собираюсь, но, смотря на вас, прислужники, это ежегодно делают миллионы украинцев!», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Кухарчук рассказал, как в Украине работает судебная система.

Также Politeka писала о том, что представители Винницкой ячейки Нацкорпуса устроили акцию против коллаборантов в Украине.