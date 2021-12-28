Об этом Екатерина Павлова рассказала в своем новом блоге на канале «My.UA».
«Все больше украинских студентов уезжают за границу и только некоторые из них планируют вернуться. Это увеличивает отток кадра и в результате мы имеем несоответствие квалификации и нехватки рабочей силы в различных секторах экономики и регионах страны. Сокращается и численность населения сельских местностей в Украине. Это обусловлено миграцией молодых, более образованных и обеспеченных слоев населения. Во многих селах уже почти не осталось молодежи, потому что все уезжают», - подчеркнула Екатерина Павлова.
Блогер сказала, такая ситуация понятна, потому что молодым людям, которым негде работать, больше ничего не остается. Главная причина такого притяжения молодежи к большим городам очевидна, считает она, потому что в городах более высокий уровень жизни, лучшие зарплаты и работу найти проще. По таким же причинам многие уезжают на заработки за границу, уверена она, и, к сожалению, из страны уезжают наиболее квалифицированные граждане. Поэтому качество человеческого капитала снижается, акцентировала она, потому что едут хорошие специалисты.
«Из-за этого Украина теряет тех, кто составляет базу трансформации и развития экономики. Мы – мировые лидеры по уровню демографической деструкции. А это приводит к тому, что экономика находит точку равновесия на более низком уровне. По данным ООН население Украины одно из самых быстрых, что стареет в Европе и это прямое следствие снижения уровня рождаемости. Более 20% населения старше 60 лет и эта доля по прогнозам вырастет до 36% к 2050 году. Поэтому население страны не только умирает, но и постоянно стареет», - резюмировала Екатерина Павлова.
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