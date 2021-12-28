Журналистка Катерина Котенкова рассказала об изменениях в налоговой сфере, которые ожидают украинцев со следующего года, в частности о налоговых проверках и введении кассовых аппаратов для ФОПов.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова напомнила, что Зеленский подписал законопроект №5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, и новые правила начнут действовать с 22 января. Она сообщила, что, согласно новым правилам, в Украине изменят систему администрирования налогов, увеличат налоги, в том числе на подакцизные товары – табак, топливо, алкоголь, и ресурсные – железная руда.

Так же, отметила Катерина Котенкова, на базе налоговой службы появится подразделение для индивидуальных проверок украинцев на предмет честности уплаты налогов. По ее словам, нарушителей, у которых будут серьезно расходиться доходы и расходы, могут заставить объяснить, откуда те взяли деньги, или досчитать налоговое обязательство.

«В общем, чувствую, будут «шманать» украинцев по полной программе. Придется объяснять, где люди взяли деньги на покупку дорогостоящих вещей. Представляю что это такое будет. Более того, с 1 января вводятся обязательные кассовые аппараты для ФОПов», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, 17 декабря на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты провалили законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов – «за» проголосовали всего 102 нардепа. Журналистка отметила, что наши депутаты массово проигнорировали этот вопрос, а большинство из них даже не явились в сессионный зал.

«ФОПы митинговали под зданием Верховной Рады, но это никак не повлияло на ситуацию. Это, конечно, будет скандал – люди точно этого так не оставят», - заявила Катерина Котенкова.

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