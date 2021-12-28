Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.
По словам эксперта, сейчас РФ пользуется давними технологиями развязывания войны, в частности, прибегает к провокации, чтобы найти повод для вторжения на чужие территории. В этом контексте Максим Яли упоминает нацистскую Германию. «Это классика, так как и начиналась Вторая мировая война в Польше: переодетые немцы в польской форме атаковали заставу, и это послужило поводом полномасштабной агрессии», - объясняет Максим Яли и добавляет, что в течение 8 лет можно было наблюдать именно такие ситуации.
К тому же, отмечает он, сейчас в торгах РФ с Западом по поводу Украины идет процесс повышения ставок. «Путин выдвигает требование предоставить ему безопасность и юридически закрепить тот статус, что Украина никогда не вступит в НАТО, а НАТО не будет дальше расширяться на Восток», сообщает политолог.
Он рассказывает, что ранее НАТО разместила свои войска быстрого реагирования в Восточной Европе, чтобы сделать невозможным вторжение со стороны РФ. Тем не менее, добавляет Максим Яли, Россия сделала свой ответ: начала подогревать ситуацию и создавать информационные поводы, которые можно было бы принять за подготовку к развертыванию полномасштабной войны. Все это, уверен гость программы, делается для того, чтобы Путин мог предъявить выгодные для себя требования.
Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что наступление на Украину невыгодно Путину в экономическом плане.
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Также Politeka писала о том, что Чалый рассказал о трех возможных сценариях развития ситуации в мире относительно Украине.