Журналистка Мирослава Бобровская рассказала о правилах постановки женщин на военный учет, которые планируют ввести в Украине, а также об ответственности украинок за их нарушение.

Об этом она рассказала на канале «А как на самом деле?».

«Женщине, которая не встанет на военный учёт, сейчас грозит админштраф от 850 до 1700 гривен. Штрафы могут коснуться и работодателей. Они будут обязаны контролировать, находятся ли их работницы на военном учёте, если профессия есть в списке. Принять женщину на работу по такой специальности смогут, только если у неё есть военный билет, приписное свидетельство или временное удостоверение от военкомата», - рассказала Мирослава Бобровская.

Она также сообщила, что если работодатель будет способствовать «уклонисткам» в особый период – ему грозит штраф от 300 до 500 минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 гривен до 8 500 гривен, и за этим будет следить Госохрана труда. По словам журналистки, за нарушение им грозит лишение свободы от трех до 5 лет или исправительные работы около двух лет.

«Мы так бежали от коммунизма и тоталитаризма, что в итоге в него встряли опять. Ограничения прав: получение загранпаспорта, поступление в ВУЗ, выписаться или зарегистрировать квартиру, прием на работу. Судя по сказанному, регистрировать будут всех до 60 лет, кроме беременных и матерей с детьми до трех лет, ну и по состоянию здоровья! А если женщина единственный кормилец в семье с родителями инвалидами на руках, что в таком случае?», - говорит Мирослава Бобровская.

Журналистка также отметила, что женщины не проходили военную подготовку. По ее словам, обещают учения от месяца до трех, но отметила Мирослава Бобровская, вряд ли работодатели будут ждать такой срок, а также непонятно, кто будет это компенсировать.

«Почему молчали так долго, если закон был принят 11 октября и только после того, как текст попал в СМИ понеслись брифинги и пояснения? Мое субъективное и твердое убеждение – для женщин армия должна быть по контракту и только отдельные профессии могут подразумевать понятие военнообязанный», - считает Мирослава Бобровская.

Как сообщает Politeka, ранее Чаплыга отметил, что Зеленский, придя к власти, получил в наследство систему, которая была создана прежним режимом.

Также Politeka сообщала, что воинский учет для женщин возмутил украинцев, петиция набрала нужное число голосов.



