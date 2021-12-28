Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил, что вопрос обороноспособности должен быть первоочередным для власти.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Прежде всего Андрей Билецкий отмечает, что в современном мире господствует не право, а тот, кто сильнее, а потому вопрос обороноспособности необходимо вывести на передний план.

К тому же, отмечает он, Запад обычно обвиняет Россию в разрушении основ международного права. Тем не менее, отмечает лидер Нацкорпуса, западные дипломаты и правители также внесли свою лепту в современный кризис миропорядка. «Ведь невыполнение данных ранее гарантий безопасности западными государствами открывает ящик Пандоры, который сдерживал банальный страх перед вооруженными силами США и разрушительными экономическими санкциями ЕС», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует Андрей Билецкий, ничто не помешает России оккупировать еще какие-то территории Украины так же, как Китаю – Тайвань, а Пакистану – Кашмир. В частности он рассказывает, что британское издание Daily Express сообщило о намерениях Соединенного Королевства вывести свои войска с территории Украины в случае наступления со стороны РФ. «Накануне министр обороны Бен Уоллес назвал «маловероятным», что Запад в случае масштабного вторжения России поможет Украине войсками», - добавляет лидер Нацкорпуса.

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