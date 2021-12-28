Эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин рассказал, что налоговые органы могут определять налогооблагаемую базу прямыми методами и по полной начислить налоги.

Об этом эксперт рассказал в своем новом блоге.

«Как правило, кроме земельного налога единоличники за каждый гектар земли под давлением налоговиков платили и налог с доходов физических лиц и военный сбор. Но платить теперь надо и не так много, поэтому нет смысла бросать единоличие. Но 6 тысяч гривен или 8 тысяч гривен с одного гектара – это серьезное влияние что-то думать владельцу земли. Логично предположить, что следует ожидать не только максимальных налоговых уведомлений-решений, но и новой конструкции налогообложения земли», - сообщил Роман Головин.

Эксперт сказал, что эта новая конструкция налогообложения и увеличит минимальное налоговое обязательство даже до 10% или 20%. Налоговым органам, как и органам ОТГ, никак не хочется быть полицаем по собственному желанию, считает он, да и партизанская война им ни при чем, а так будет закон и 6 тысяч налога с одного гектара земли, если вы не можете заплатить даже минимальное налоговое обязательство. Говорят, что такой проект закона по увеличению минимального налогового обязательства, подчеркнул он, уже готов.

«Откровенно власти сделали корявые изменения в налоговый кодекс и после таких изменений необходимо будет пересматривать всю налоговую логику в разрезе налогообложения аграрного производства. Пока 5% налога не затрагивает интересы арендаторов, но 10% или 20% по такой конструкции налогообложения будет откровенно бить по самим арендаторам, что против существующей провластной логики, но все в интересах арендаторов, а не собственников земли. Это еще одно свидетельство неполноценности осознания процессов, порождаемых новыми законами на землю», - резюмировал Роман Головин.

Как сообщала Politeka, журналистка Любовь Завальнюк рассказала, как налоговый законопроект №5600 повлияет на сферу недвижимости .