Как пишет издание "Гордон", об этом заявил в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.



"Это один из элементов тотально непрозрачной схемы управления и регулирования украинской энергетики, и совершенно понятно, что главные последствия – это полная потеря доверия к Украине как к стране, куда можно инвестировать. Ибо эта эпопея – она точно не украшает ни Кабмин, ни профильное министерство", – сказал народный депутат.



Кучеренко добавил, что в ноябре руководителя "Гарантированного покупателя" уволили за законные и правильные действия по выплате долгов за "зеленую" электроэнергию.



"Он выполнил то, что должен был выполнить, а его за это уволили буквально в субботу в аварийном порядке. И назначили другого – господина [Вадима] Улиду, тот проработал неделю, эти деньги заблокировал, но и сам 10 дней проработал и также лег на больничный и ушел", – заявил политик.



По его словам, сейчас Пилипенко назначили как очередного временного руководителя, задача которого – принять нужные власти решения, а после этого он так же быстро будет уволен.



"У него очевидный конфликт интересов, потому что он владелец пяти или шести солнечных станций, а эта государственная компания [Хмельницкоблэнерго] – она и ведет расчеты с солнечными станциями, с компаниями, которые генерируют солнечную зеленую электроэнергию, – подчеркнул нардеп. – Мне кажется, что и сама процедура назначения была абсолютно непрозрачна, то есть его назначили для того, чтобы он какую-то задачу выполнил, а потом скрывался, бегал и все такое. Но это некорректно и неправильно, и я буду с коллегами разбираться в этой ситуации".

