За программу «экономический паспорт», которую предлагает внедрить президент Украины Владимир Зеленский, заплатят все украинцы, поскольку деньги, которые предлагается направить на выплаты, заложены в платежках за коммунальные платежи.

Об этом идет речь в материале РБК Украина «Украина – не Норвегия. Или что не так с идеей об «экономическом паспорте» украинца».

Логика властей вполне понятна, пишет издание: ее цель – улучшить уровень жизни молодых людей, дав им стартовый капитал в начале взрослой жизни. Тем более в мире есть подобные госпрограммы. К примеру, в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте.

«Только, в отличие от этих стран, у Украины нет избытка полезных ископаемых – нефти, газа и т.д. Нет у нас и профицитного госбюджета, например, как в случае с Норвегией, входящей в топ–15 стран крупнейших добытчиком нефти. Кроме того, в отличие от тех же Саудовской Аравии или Кувейта, нефть и газ в Украине в дефиците, мы их не экспортируем, а наоборот – импортируем», - напоминает издание.

Журналисты подчеркивают: рентная плата, которая должная стать источником для госфонда, закладывается во внутренние цены нефти и газа, в т.ч. и в тарифы ЖКХ.

«Потому не государство будет давать деньги в Фонд, а по факту - сами граждане, в том числе и через оплату "коммуналки". Грубо говоря, родители заплатят взносы за детей», - поясняют журналисты.

В итоге власть возьмет средства не с прибыли, а с убытков, что может разбалансировать госбюджет и местные бюджеты, которые сейчас имеют в распоряжении часть рентных платежей.

«Рентная плата, поступая в госбюджет, расходуется по многим статьям. К примеру, рента при добыче газа традиционно была источником для выплат жилищных субсидий. Теперь же недобор придется восполнять займами, увеличивая госдолг. Не говоря уже о том, что часть ресурса с ренты сейчас получают местные бюджеты, для которых правительству также придется искать компенсаторы», - резюмирует издание.

Напомним, президент Зеленский внес в Верховную Раду проект о введении "экономического паспорта украинца". Согласно проекту, для детей, рожденных с 1 января 2019, откроют счета, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат. В свою очередь инвестиционный аналитик Сергей Фурса отметил: реализация такой программы в условиях дефицита бюджета приведет к наращиванию государственного долга, окончательному разбалансированию бюджета и кризису платежей.