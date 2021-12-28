Адвокат Евгений Солодко объяснил, по каким причинам президенту Зеленскому стоит собрать вокруг себя умных людей и настоящих профессионалов.

Об этом он сказал в программе «Конституционная кухня» с Геннадием Друзенко.

Прежде всего гость программы отмечает, что Зеленский не является профессиональным политиком. Следовательно, констатирует Евгений Солодко, он однозначно не знал, где окажется, каким будет окружение и что будет с ним, а также с чем придется столкнуться и на каком уровне вести диалог.

К тому же, отмечает адвокат, раньше мир президента Зеленского был совсем другим, скорее талантливым и ироничным. «Я все же отношусь с определенной симпатией к нему. Потому что человек, решившийся так изменить свою жизнь, заслуживает уважения», - утверждает он.

Поэтому Евгений Солодко решил дать президенту совет: ему следует окружить себя умными людьми, профессионалами, знатоками своего дела. «И нельзя принимать определенные документы, и совершать определенные поступки, такие как делаются сейчас», - подчеркивает гость программы.

В частности, он отмечает, что, если бы он был штатным или внештатным юридическим советником, то четко бы прописывал, что он отрицает. Например, в этом контексте адвокат говорит о санкциях, которые нельзя назвать юридически взвешенной конструкцией. Тем не менее, констатирует Евгений Солодко, он все равно с симпатией относится к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, Солодко рассказал, какая проблема с кадрами существует в Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга отметил, что Зеленский пользуется системой Порошенко.



