Молекулярный биолог Татьяна Клименко рассказала, можно ли с помощью генетических вакцин массово бороться с онкологическими и орфанными заболеваниями.

Об этом она сказала в программе “Разговор” с Анатолием Якименко.

Татьяна Клименко рассказала, что новые технологии используются в случае, когда болезнь редкая или для нее мало вариантов лечения.

“В этом контексте аденовирусные векторы привлекали врачей и клиницистов, ученых именно как способ адресовать проблему, как онколитические векторы. То есть для усиления действия химиопрепаратов для борьбы с каким-либо видом рака. И в Китае еще с 2003 года используется лекарство от рака, которое базируется на аденовирусном векторе”, - сказала Татьяна Клименко.

Она также отметила, что также аденовирусные векторы попытались использовать для производства вакцин.

“К сожалению, закончились полной неудачей попытки разработать вакцины против вируса иммунодефицита. Потому что выяснилось, что молодые сексуально активные мужчины-гомосексуалисты, провакцинированные, буквально через 1,5 года становились более уязвимыми, чтобы подхватить вирус”, - добавила Татьяна Клименко.

По ее словам, причина может быть в том, что сам вектор не инертен и взаимодействует с организмом человека.

“Аденовирусные векторы были использованы для того, чтобы сделать вакцину против Эболы. Но опять же это были сотни людей, которым была введена вакцина, даже не тысячи… Эти люди потом не имели шансов встретиться с вирусом Эбола, поэтому сказать, насколько оно помогло, нельзя. Это были люди, жившие в западных странах”, - резюмировала биолог.

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