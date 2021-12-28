Политолог Юрий Подоляка рассказал, почему отказ президента России Владимира Путина отвечать на вопрос, будет ли его страна нападать на Украину – это плохой сигнал.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

Юрий Подоляка рассказал, как бы он оценил пресс-конференцию Владимира Путина.

“Самое для Украины плохое – это не то, что сказал Владимир Путин, а то, чего он не сказал на прямой вопрос американской журналистки, которая буквально в лоб спросила российского президента, ну так Россия будет нападать на Украину или нет? На что российский президент абсолютно спокойно с другой стороны зашел и объяснил, почему Россия выдвинула свой ультиматум”, - сказал Юрий Подоляка.

Он отметил, что Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Россия открыто нападать на Украину, что является плохим сигналом.

“Его почему ценят партнеры, потому что если он сказал – он сделал… То, что он ушел от этого ответа – я считаю самым нехорошим признаком для официального Киева. То есть Москва, по моему мнению, готова к подобному решению конфликта, и она исходит из того, что он вполне возможен. Это не значит, что он обязательно будет, но это вполне возможная опция”, - добавил Юрий Подоляка.

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