Политолог Юрий Подоляка рассказал, почему отказ президента России Владимира Путина отвечать на вопрос, будет ли его страна нападать на Украину – это плохой сигнал.
Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
Юрий Подоляка рассказал, как бы он оценил пресс-конференцию Владимира Путина.
“Самое для Украины плохое – это не то, что сказал Владимир Путин, а то, чего он не сказал на прямой вопрос американской журналистки, которая буквально в лоб спросила российского президента, ну так Россия будет нападать на Украину или нет? На что российский президент абсолютно спокойно с другой стороны зашел и объяснил, почему Россия выдвинула свой ультиматум”, - сказал Юрий Подоляка.
Он отметил, что Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Россия открыто нападать на Украину, что является плохим сигналом.
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“Его почему ценят партнеры, потому что если он сказал – он сделал… То, что он ушел от этого ответа – я считаю самым нехорошим признаком для официального Киева. То есть Москва, по моему мнению, готова к подобному решению конфликта, и она исходит из того, что он вполне возможен. Это не значит, что он обязательно будет, но это вполне возможная опция”, - добавил Юрий Подоляка.
Как сообщала Politeka, Тарас Чорновил отметил, что наша армия готова сопротивляться, только есть маленькая проблема.
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