Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса объяснил, что подразумевают послания Путина по поводу НАТО и по двусторонним отношениям с Америкой.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Можно было бы, конечно, сказать, что все нормально, если бы не реакция западных партнеров, потому что она была разной. Не было категорического отказа вести этот диалог с Россией. Было заявление генсека НАТО Столтенберга. Он сказал, что, конечно, мы не будем вести переговоры с Россией о сферах влияния», - говорит он.

Это мантра, которую европейцы и американцы повторяют с конца Второй мировой. Это принцип, который они приняли после ее окончания: никаких больше сфер влияния, потому что в либерально-демократическом мире нет такого понятия как сфера влияния.

«В новой системе международных отношений, особенно после 90-х годов, когда Штаты попытались построить этот новый мировой порядок с либеральным ядром, они попытались сделать фокус на ценностный компонент и уйти от категорий realpolitic. Но это сделать не получилось», - рассказывает аналитик.

Кроме заявления генсека, заявления НАТО, были и другие заявления. Например, Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, сказал: Европа должна участвовать во всех российско-американских переговорах о правовых гарантиях безопасности. «Он не сказал: «Нет, мы ни в коем случае не будем вести такой диалог! Вопрос закрыт и так далее». Он сказал: «Если что – мы тоже будем в этом участвовать», - отметил Илия Куса.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль пытается решить вопрос невступления Украины в НАТО.

Также Politeka писала о том, что Оксана Белякова считает, что Байден с Путиным встречались, чтобы решить, дружат они против Китая или нет.



