Соединенные Штаты Америки не воспринимают всерьез так называемую "деолигархизацию" от Владимира Зеленского из-за постоянных преференций, которые украинская власть предоставляет главному олигарху страны Игорю Коломойскому.
Об это заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя публикации в американских СМИ о финансовых схем Коломойского.
«Можно столько угодно убеждать Америку в своих выдающихся усилиях по борьбе с олигархами, но когда Коломойский получит от государства скидку на ренту с марганцевой руды – то для разумных людей все становится очевидным», - написал Гончаренко.
Он заявил, что в американских СМИ едва ли не ежемесячно появляются новые и новые расследования финансовых махинаций " украинского олигарха №1 и по совместительству бизнес-партнера украинского президента по медиабизнесу»
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«Вся эта зе-олигархизация - это жалкая попытка отвлечь внимание украинского общества и западного сообщества, что Зеленский не слуга олигарха Коломойского, которого он годами укрывает от американского и украинского правосудия», - добавил Гончаренко.