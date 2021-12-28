Дипломат, бывший первый заместитель министра иностранных дел, экс-замглавы Секретариата Президента Украины Александр Чалый предположил, по каким сценариям может развиваться ситуация вокруг Украины.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям. Сценарий мира – если будет полная договоренность понимания некой новой формулы европейской безопасности, где значительные условия, которые предложила Российская Федерация, должны быть учтены. Второй вариант – холодной войны, вариант, когда стороны не договорятся и начнет развиваться линия конфронтации между Западом и Россией в их борьбе за Украину. Это очень неблагоприятный вариант, его надо избежать», - говорит он.

И вариант холодного мира, который компромиссно предполагает, что стороны определят рамки переговоров и вступят в достаточно долговременные переговоры для того, чтобы выработать формулу примирения. Не мира, а может быть, временного примирения между Россией и Запада касательно Украины, указывает дипломат.

Он выразил мнение, что возможности Украины для стратегического влияния на процессы, которые запущены в связи с Украиной, и касательно Украины, еще не исчерпаны.

«На мой взгляд, нет. Наоборот, у Украины даже появилось больше возможностей, чтобы она была услышана. Но для этого нужна совершенно новая внешняя политика, новая парадигма этой внешней политики и, соответственно, новая внутренняя политика. Я вообще мечтаю о том, что у президента Зеленского проснется второе дыхание, и он сможет все-таки сформулировать новую внешнеполитическую доктрину, которая будет отвечать тем историческим реалиям, которые сложились в Европе, в глобальном мире. И Украина сможет вписаться в эти очень тяжелые структурные изменения, которые происходят в глобальном мироустройстве», - отмечает Александр Чалый.

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