Политолог Руслан Бизяев рассказал, что будет дальше с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Вряд ли Петру Алексеевичу стоит опасаться, что в ближайшее время состоится суд, и он вынесет приговор. Но это не конец истории, а только начало… Сценариев на самом деле ровно два. Сценарий первый – Петр Алексеевич остается за границей, таким Чаадаевым, который за границей будет возглавлять протестное движение своих сторонников, и Петр Алексеевич приезжает в Украину, ему вручают подозрение, может быть какая-то форма залога”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что в этой ситуации на Петра Порошенко будут наложены ограничения, но он продолжит вести свою политическую деятельность.

По его словам, Петр Порошенко может начать раскачивать ситуацию, и ему в том могут помочь представители других политических групп.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что Зеленский пользуется системой Порошенко .