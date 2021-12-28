Политолог Руслан Бизяев рассказал, что будет дальше с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.
“Вряд ли Петру Алексеевичу стоит опасаться, что в ближайшее время состоится суд, и он вынесет приговор. Но это не конец истории, а только начало… Сценариев на самом деле ровно два. Сценарий первый – Петр Алексеевич остается за границей, таким Чаадаевым, который за границей будет возглавлять протестное движение своих сторонников, и Петр Алексеевич приезжает в Украину, ему вручают подозрение, может быть какая-то форма залога”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что в этой ситуации на Петра Порошенко будут наложены ограничения, но он продолжит вести свою политическую деятельность.
По его словам, Петр Порошенко может начать раскачивать ситуацию, и ему в том могут помочь представители других политических групп.
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Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что Зеленский пользуется системой Порошенко.
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