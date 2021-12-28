Глава консалтингового агентства Karyzhsky Communications Максим Карижский заявил, что не только в Украине идут культурные войны, но и в США.

Об этом он рассказал в программе «Романенко Беседы» с Юрием Романенко.

По словам эксперта, до 2014 года украинские власти и лидеры страны взяли за основу своей политической популярности идею культурных различий. В то же время он отмечает, что это актуально не только для Украины. «Интересно, что культурные войны, которые есть у нас о прошлом, памятниках, названиях улиц, героях – точно также и по этих же темах полностью развернуты сейчас и у американцев», - сообщает Максим Карижский.

Тем не менее, отмечает он, между Украиной и США есть определенные отличия: там эти темы приходят из местных столкновений, а проблемы отображаются скорее спокойно и только радикальные члены Конгресса пользуются этим. «И получилась в результате у нас разница, что федеральное правительство Соединенных Штатов занимается политикой и программами, как избежать энергетического кризиса, выстроить военную инфраструктуру для противостояния с Китаем, а у нас это все ушло на второй план», - рассуждает гость программы.

Итак, заключает Максим Карижский, культурные войны в Украине – это часть публичной политики власти, а в США – это уровень районов.

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