Народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обратился в НАБУ с требованием расследовать коррупционный конфликт интересов руководителя ГП «Гарантированный покупатель» Андрея Пилипенко через его семейный энергетический бизнес.

Копию соответствующего обращения Наливайченко опубликовал на своей странице в Facebook, пишет РБК-Украина.

"Факты, которые были установлены нашей парламентской ВСК, должны немедленно расследовать правоохранители, а виновные должны понести наказание кратко напомню: руководитель ГП «Гарантированный покупатель» господин Пилипенко имеет непосредственное отношение к как минимум двум проектам в зеленой энергетике. Это означает, что руководитель государственной компании сам у себя покупает электроэнергию и сам себе за нее платит", - сообщил нардеп.

По его словам, в этой схеме вся классика украинской коррупции - компании, которые получат средства с госпредприятия, оформленные на ближайших родственников руководителя такого госпредприятия.

"Ожидаю немедленной реакции НАБУ. О результатах сразу сообщу вам", - подчеркнул нардеп.

Напомним, новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко 14 декабря задекларировал прямое и опосредованное право собственности на 2 солнечные электростанции и энергетического трейдера, которые являются контрагентами госпредприятия, которое он возглавляет.