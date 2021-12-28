Лидер партии 5.10 Геннадий Балашов поразмышлял над причинами постоянно высокого рейтинга президента Зеленского в условиях общего ухудшения условий жизни в государстве.

Об этом он рассказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

По словам политика, рейтинг президента Зеленского не снижается из-за того, что он слушает, что хотят люди и воплощает это. «Сценаристы «95 квартала», даже записывая «Слугу народа», все время слушали, что хотят люди», - отмечает Геннадий Балашов. А общественность, подчеркивает он, выбирает тех людей, которые готовы реализовать ее желания.

В частности, сейчас, констатирует гость программы, украинцы сидят у телевизоров и хотят, чтобы власть всех пересажала. «Сегодня мы видим, что государство пытается порешать их вопросы отбором денег у богатых. «Всех пересажать» - и этим будут заниматься», - говорит он.

По словам Геннадия Балашова, власть услышит людей и тогда, когда они наконец-то захотят зарабатывать деньги и уменьшить налоговую нагрузку. В то же время он напоминает, что бизнес господствующей элиты – в офшорах, то есть налогового бремени она не боится. Кроме того, добавляет политик, для них не существует никаких законов, когда они оказываются у власти, но, как только из нее уходят, новопринятые законы сваливаются на них. «Зеленский не изменил взаимоотношения государства и людей», - констатирует гость программы.

Следовательно, заключает он, заниматься бизнесом в Украине не просто не выгодно, но и довольно опасно. По мнению Геннадия Балашова, сюда не придут никакие инвестиции, ведь на каждый заработанный доллар приходится 45% налоговой нагрузки.

Тем не менее, отмечает он, пока народу нужно, чтобы у бизнеса и дальше забирали средства, а политиков – сажали. Власть же, подчеркивает политик, слушает эти разговоры и дает народу то, что он хочет.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, как вывести Украину из экономического и энергетического кризиса.

Также Politeka писала о том, что Балашов рассказал, нужна ли предпринимателям помощь от государства.



